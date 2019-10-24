Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил отменить все санкции против Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

«Санкции будут сняты, если не случится что-то, чем мы не будем довольны», — сказал президент США.

15 октября Минфин США внес трех турецких министров и два министерства в санкционный список в ответ на военные действия Турции в Сирии.

Кроме того, Трамп объявлял, что Вашингтон приостановит переговоры о торговом соглашении с Турцией и вернет 50-процентные пошлины на сталь для Анкары. Американский президент также говорил о готовности «полностью уничтожить» экономику Турции.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Она была направлена на борьбу с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической организацией, и с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России).

Переговоры лидеров государств продлились более шести часов. По итогам был принят меморандум о взаимопонимании, согласно которому, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на сирийско-турецкой границе. Туда будут отправлены подразделения российской военной полиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира