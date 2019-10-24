Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза.

«Все согласились с необходимостью продления для того, чтобы избежать Brexit без соглашения», – приводят западные СМИ слова неназванного европейского чиновника.

Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. «Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается», – сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца. Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Европейское издание Politico, в свою очередь, также пишет о том, что дипломаты и чиновники в ЕС уверены в том, что выход Великобритании 31 октября не состоится.

Газета напоминает, что ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.

Однако, как отмечает издание, Франция будет, вероятно обсуждать возможность менее продолжительной отсрочки.

«Чиновник в ЕС говорят, что какой бы ни был результат этих обсуждений, бесспорно то, что Джонсону не удастся выполнить свое обещание и осуществить Brexit 31 октября», – говорится в сообщении.

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