Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правящей коалиции Бени Ганцу – лидеру оппозиционного блока партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правящей коалиции Бени Ганцу — лидеру оппозиционного левоцентристского блока партий «Кахоль-Лаван».

Президент пригласил Ганца, бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ, на официальную церемонию передачи мандата, пожелал удачи и подчеркнул, что серьезных причин для новых перевыборов лично он не видит. За ближайшие 28 дней лидеру блока предстоит сформировать парламентское большинство по меньшей мере из 61 депутата.

Ранее это не удалось премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Блок его националистической партии «Ликуд» уступил оппозиционерам на выборах, которые прошли 17 сентября, но и те не смогли получить парламентское большинство, получив лишь 54 кресла.

Если у них не получится создать правящую коалицию за ближайшие четыре недели, в стране могут пройти еще одни перевыборы. Ранее в Израиле состоялось повторное голосование после апрельских выборов, на которых не удалось определить победителя.

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