На ресторанное обслуживание потратили 174,4 тыс. гривен, съемка обошлась в 198,5 тыс. гривен.

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который состоялся 10 октября, обошелся бюджету в 373 тысячи гривен, сообщили в госуправлении делами.

«В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время указанного мероприятия на сумму 174 396 гривен и услуг по техническому обеспечению его видео- и аудиосъемки и трансляции на сумму 198 529 гривен. Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали», – сказано в нем.

Зеленский провел пресс-конференцию в фуд-холле Kyiv Food Market, она длилась более 14 часов.

Как известно, глава государства побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Он общался с журналистами в два раза дольше, чем президент Беларуси Александр Лукашенко.

В небольших перерывах многочасового общения со СМИ Зеленскому пришлось проходить процедуры, чтобы не потерять голос. В частности, врачи делали ему уколы для восстановления голосовых связок.

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