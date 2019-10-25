Политические Сводки
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|Спикер Верховной Рады раскритиковал Совет Европы из-за возвращения России в ПАСЕ
|25.10.2019 11:15
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Дмитрий Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах.(function() })();
Спикер Верховной Рады раскритиковал Совет Европы из-за возвращения России в ПАСЕ и невозможность накладывать действенные санкции на страны-нарушительницы прав человека.
«Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы из-за отмены права накладывать действенные санкции на государства-члены, которые нарушают свои обязательства, проводят системную и целенаправленную политику пренебрежения правами человека. Двойные стандарты, к сожалению, иногда становятся частью повседневного процесса принятия решений в Совете Европы, что ставит под сомнение ценностные ориентиры этой организации», – подчеркнул Разумков.
По его словам, Украина обеспокоена тем, что Организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, в частности в России. Хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека было главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.
«Наша страна, вместе с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы», – подчеркнул спикер ВРУ.
При этом он подчеркнул, что решение украинской делегации об отказе от участия в сессии ПАСЕ вполне мотивированным, поскольку возврат делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы состоялось без выполнения одной из семи резолюций Организации относительно продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.
«Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока трудно спрогнозировать», – добавил председатель ВРУ.
Также он напомнил, что Украина присоединилась к Совету Европы почти четверть века назад. Этот период членства в Организации не всегда было однозначным, однако, Совет Европы всегда оставалась важной международной площадкой для поиска совместных и своевременных ответов на вызовы времени.