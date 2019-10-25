Принятие окончательного решения перенесли на следующую неделю, чтобы посмотреть, как проголосует Палата общин относительно досрочных выборов.

Послы Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit. Об этом на брифинге в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналистов, Андреева сообщила, что встреча, на которой послы обсуждали отсрочку Brexit, завершилась, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

«Я могу сказать, что послы 27 стран в принципе согласовали отсрочку и продолжат работать в ближайшие дни. Есть намерение принять это решение по письменной процедуре», – сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕС может перенести принятие решения по новой дате Brexit на начало следующей недели, чтобы понять, готов ли парламент Великобритании пойти на досрочные выборы.

Как известно, британские депутаты затормозили рассмотрение соглашения о Brexit, в связи с чем премьер Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря. Палата рассмотрит этот вопрос в понедельник.

Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.

Более чем через три года с тех пор, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, судьба Brexit остается неопределенной. Сейчас датой Brexit остается 31 октября.

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