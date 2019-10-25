Ми приготували для вас дуже цікаву історію на цю тематику. Як ведеться, герой казки – це персонаж, який бореться зі злом і в фіналі – наказує його. Але сучасні казки іноді про інше.

Полковник поліції Володимир Нідзельський регулярно перевищував свої повноваження для… Як ви думаєте, задля помочі людям? Авжеж ж ні! Свій вплив і зв’язки він використовував, щоб допомогти кріміналітету та олігархам.

Це довгий список справ – кришування ігорного бізнеса, кришування продажу наркотичних речовин та таке інше. Також — отримання хабарів з державних службовців, що займаються реалізацією бюджетних коштів. Дивина, та й годі – людина, що має буди взірцем справедливості та законності навпаки допомагає їм у налагоджуванні злочинних схем.

А боровся він з зовсім іншими людьми, які і не заслуговували на це – робились «підклади», фабрикувались звинувачення.

Продовжилася історія нашого персонажу і у виборчій період. Усі гасла, листівки та інші засоби агітаційного процесу дивним чином нагадували дії ЗЕ команди. Але (о, як то сталося!) членом ЗЕ команди Володимир Нідзельський ніколи не був.

Ясна річ, йому хотілося «виплисти» на хвилі підтримки зеленого блоку. І такі багато людей помилково вважали цього авантюриста Володимира Нідзельського членом Зе-команди і голосували за нього.

Під час виборів Нідзельський займався ще багатьма цікавими речами:

Користуючись адмін-ресурсом (бо є працівником поліції) незаконно встановлював стеження за своїми опонентами, встановлював їм «прослушки».

Чинив тиск доступними йому способами – теж користуючись адмін-ресурсом поліції.

Половина працівників управління, що очолював Нідзельський загадково зникли і не з’являлись протягом півтора місяця — під час виборів. Чи то похворіли, чи масово пішли по відпустках. Дивина? Та ні – всі ці люди змушені були за вказівкою шефа допомагати йому у передвиборній рекламній компанії, а гроші за їх працю йшли державні.

Прем’єр міністр Олексій Гончарук ліквідував у зв’язку з високим рівнем корупції у ньому Департамент захисту економіки Національної поліції України з лозунгом «УБЕП-ВСЕ» А ось у новостворену структуру пан Гончарук наголосив не пройдуть люди старої команди, хабарники та перевертні. Будуть там працювати саме чесні і «чисті» громадяни. Ліквідувати попередній департамент вирішили саме тому, що там був безлад – корупціонери «боролися» з корупціонерами, а результат – злочинці на волі а кишені можновладців наповнилися до країв. Була надія, що все вийде по-новому. Але сюрприз:

Тепер Володимир Нідзельський намагається зайняти посаду вже нової структури Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції України та затято “боротися” з злочинністю. І тут, як кажуть – без коментів.

Цей персонаж жадає зайняти пост, на якому борються із злочинністю. Але як ви вважаєте, якщо Володимир Нідзельський посяде цю посаду, кому він допомагатиме…

Ось така сумна казка. Вовк у овечій шкурі. І що сумно – скільки його не ловили «на гарячому», Володимир Нідзельський постійно викручувався, і знов казав «я хороший». І на жаль, історія ще не скінчена, і дій в ній може бути ще багато. Наш персонаж міг би зробити багато хорошого знаходячись на таких «високих посадах», якби не був зайнятий протилежними діями: