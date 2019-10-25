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|Нардеп Гончаренко хочет стать потомком Зеленского
|25.10.2019 17:08
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Народный депутат из “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что у него есть амбиции когда-нибудь стать президентом Украины.(function() })();
Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Bihus.Info.
“Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мне хочется, чтобы моя политическая карьера развивалась. У нас уже есть премьер-министр Гончарук. Почему не Гончаренко? В жизни все вероятно. Это зависит от меня и от какой-то там судьбы”, – сказал нардеп.
Таким образом он ответил на вопрос ведущего, кем видит себя через 10 лет. На прямой вопрос, имеет ли он амбиции когда-нибудь стать президентом, Алексей Гончаренко ответил коротко: “Да”.
Напомним, что Алексей Гончаренко впервые стал народным депутатом в 2014 году, когда был избран в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко. В этом году он второй раз стал народным депутатом, выиграв выборы на мажоритарному округе в Одесской области, и вошел во фракцию “Европейской Солидарности”.
Перед тем, с 2005 по 2014 год, Алексей Гончаренко был членом Партии регионов. На момент выхода из партии Гончаренко был заместителем председателя Одесского облсовета.