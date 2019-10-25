Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны.

Как Крым освещался в мировых СМИ, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Украина готовится к переговорам с Россией. Мы поговорили с командой президента Зеленского», – пишет киевский корреспондент чешского издания Aktuálně.

«Прямо перед президентской резиденцией люди протестуют против запланированного повышения налогов для владельцев малого бизнеса. В то время как под окнами здания люди поют и произносят речи в мегафон, пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказывает о планах своего шефа. Россияне отказываются говорить об аннексированном Крыме. «С начала войны погибло 13 000 человек, и президент Владимир Зеленский считает, что, если мы будем затягивать переговоры, люди продолжат гибнуть. В отличии от пятого президента Петра Порошенко, новый президент хочет сделать ставку на то, что я бы назвала «мягкой силой». Люди на оккупированных территориях должны знать, что мы – не враги, что мы все – украинцы, но у нас есть четкая линия, которую мы не станем переступать: Донбасс и Крым являются и останутся частью Украины», – говорит Юлия Мендель. Весной 2014 года Россия аннексировала Крым и начала конфликт на Донбассе. По словам Мендель, на Донбасс приходилось двадцать процентов промышленного потенциала Украины, и большая часть промышленности осталась на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами и Россией».

«Зеленский: «Спасибо Японии за то, что не признала оккупацию Крыма», – цитирует слова президента репортер турецкого издания Тimeturk.

«Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству Японии за непризнание оккупации Крыма. Зеленский отправился в Японию по официальному приглашению на коронацию японского императора Нарухито. На первой встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио Зеленский пообщался со многими неправительственными организациями, ассоциациями, политиками и бизнесменами. «Мы благодарны за последовательную политику Японии относительно поддержки Украины и непризнания незаконной оккупации Крыма, сохранения санкций против России. Мы также благодарны за их финансовую помощь в размере 1,8 миллиарда долларов с 2014 года. Эти средства очень важны для нас, чтобы осуществить наши реформы и восстановить территории в зоне военных действий на Донбассе. Мы также будем благодарны за решение вопроса о расширении безвизового режима, введенного Японией для граждан Украины», – сказал он. Владимир Зеленский останется в Японии до 24 октября (официальный визит уже завершен – КР), будет внимательно следить за церемониями и встретится с лидерами других стран для проведения переговоров».

«Признание российского суверенитета над Крымом является условием для переговоров по морской границе – Москва», – передает репортер пакистанского новостного агрегатора UrduPoint.

«Признание Киевом российского суверенитета над Крымом могло бы создать хорошую основу для переговоров о морской границе между странами, сказал в интервью заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Так он прокомментировал предложение Киева начать «принудительные» переговоры с Москвой о проведении морской границы и создании комиссии по делимитации. «Мы могли бы предположить, что, говоря о «принудительных переговорах», Украина ссылается на согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции (ООН по морскому праву – КР) 1982 года. Между тем условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию», – сказал Руденко. «Если ссылка на эту процедуру указывает на готовность украинской власти признать российский суверенитет над Крымским полуостровом, это, непременно, может стать хорошей основой для решения вопроса о морской границе между нашими странами», – добавил Руденко».

«Мир на Донбассе и деоккупация Крыма возможны», – текст декларации украинских, российских и европейских интеллектуалов с таким заголовком опубликовало французское издание Ouest-France.

«Во-первых, следует признать, что Россия начала гибридную войну против Украины в Крыму и на Донбассе, на суше и на море. Как показывает многолетний опыт, тактика нынешнего российского режима заключается в том, чтобы силой добиваться своих целей путем вмешательства на постсоветском пространстве: в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, а теперь в Крыму и на Донбассе, – а затем начинать мирные переговоры, надеясь узаконить свои территориальные захваты и установить новый статус-кво. В то же время Москва, игнорируя международное право и права человека на оккупированных территориях, ведет агрессивную пропаганду по отношению к европейскому обществу, пытаясь убедить его игнорировать жертв агрессии во имя миротворческой деятельности. Следует помнить, что восстановление мира на Донбассе является лишь первым шагом на пути к долгосрочному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Нас беспокоит то, что проблема Крыма была вынесена сегодня за скобки в политических переговорах. Это не только дает Кремлю надежду на то, что мир, наконец, согласится с идеей аннексии этой части Украины. Это также ставит в безвыходное положение коренных жителей полуострова, крымских татар, которые подвергаются систематическому давлению и преследованиям на своей родине. Мир должен ценить долгосрочную приверженность этого народа принципу ненасильственного сопротивления. Отмена санкций против России и ее интеграция в глобальную систему безопасности не может быть достигнута иначе, как только после решения проблемы Крыма в рамках восстановления суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ. Для решения этого вопроса необходимо будет привлечь к процессу обсуждения представителей гражданского общества и экспертов, способных работать как над вопросами исторической памяти, так и над реалистической проекцией будущего».

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