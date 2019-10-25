Суд разрешил изъять документы в Офисе президента в рамках расследования назначения Гройсмана премьером.

Государственное бюро расследований получило согласие на изъятие документов Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины. Об этом говорится в решении Печерского районного суда от 17 октября 2019 года

«Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают отдельно ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины», – говорится в решении.

В суде следователь указал, что в целях расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции «Европейская Украина» по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе «сопровождения» указанных документов (служебные записки, справки).

Речь идет о документах Администрации президента, которая теперь называется Офисом президента.

Кроме того, согласно документу, следователи хотят исследовать документы, касающиеся назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, а и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Следственный судья Татьяна Ильева позволила ГБР изъять указанные документы в Офисе президента.

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