Политические Сводки
- Каждому министерству выделили по 1,2 миллиона гривен на электромобили
- Министра финансов Маркарову заподозрили в крупной банковской афере
- ГБР расследует назначение Гройсмана премьером
- Грязные секреты Владимира Родина: $50 тыс. за вход в кабинет и уголовные дела
- «Мир на Донбассе и деоккупация Крыма возможны» – мировая пресса
|Министра финансов Маркарову заподозрили в крупной банковской афере
|25.10.2019 19:53
|
Политик вывела из активов банка на свою фирму элитную недвижимость, заплатив за нее в несколько раз меньше залоговой стоимости, узнали журналисты.(function() })();
Министра финансов Оксану Маркарова заподозрили в аферах накануне банкротства банка, совладельцем которого она была, говортся 24 октября в расследовании Схем.
Немного предыстории. В 2019 году государственный Укрэксимбанк дал 38 млн евро в кредит компании братьев Клюевых Укрподшипник.
Клюевы в виде залога предоставили банку недвижимость в исторической части Киева. Это дом на улице Борисоглебская площадью 4,5 тысячи кв.м.
После того, как братья получили кредит, они решили продать Актив-банк.
Для оценки стоимости недвижимости Актив-банк Маркаровой-Волынца наняли фирму Истерн консалтинг групп, которой Маркарова руководила ранее.
Дом на Подоле мог быть продан только с согласия Укрэксимбанка. Госбанк для продажи недвижимости поставил три условия, между которых ее стоимость – не ниже 130 млн грн.
Ни одно из условий, как выяснили Схемы, не было выполнено Актив-банком.
Изменения в реестре, по ее словам, были внесены позже.