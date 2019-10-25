Министерство энергетики и защиты окружающей среды приняло решение закупить по одному электромобилю на каждое министерство, сообщает пресс-служба ведомства.

«Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет помогать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины. Также это позволит отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии», – говорится в сообщении.

Пока что каждому министерству на покупку новых автомобилей предоставляется бюджет в размере 1,2 млн гривен, однако, вместе с тем, существует ограничение по количеству таких автомобилей – 1 штука.

«Поэтому решено, что в случае покупки за средства министерства или ведомства электрокара/гибрида, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться», – объяснили в Минэнерго.

В правительстве надеются, что такая норма будет стимулировать министерства покупать больше электромобилей, а не авто с двигателями внутреннего сгорания.

«Эти изменения также направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата», - добавили в правительстве.

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