Политические Сводки
- В КНДР напомнили Трампу, что его «дружба» с Ким Чен Ыном не вечна
- Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов
- В Конгрессе США возобновили слушания по делу об импичменте Трампа
- «…я же не лох» – Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе
- Зеленский переназначил главу Луганской ОГА
|Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов
|27.10.2019 08:30
|
Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне протестов.(function() })();
«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет», – сказал он.
Кроме того, президент Чили «намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья».
Напомним, в Чили 25 октября на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек. Эта демонстрация стала самой массовой в истории страны.
В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.
В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.