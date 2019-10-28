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|28.10.2019 07:18
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Операция по ликвидации главаря ИГИЛ откладывали три раза из-за того, что в окружении террориста присутствовали женщины и дети.(function() })();
Возглавить террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Собеседники телеканала также утверждают, что операция по ликвидации аль-Багдади должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГИЛ присутствовали женщины и дети.
Напомним, Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что атаман террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
Франция собирается продолжить борьбу с Исламским государством, невзирая на убийство ее лидера.