Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил с победой на выборах главы государства своего оппонента Альберто Фернандеса.

Макри сообщил, что передал сопернику поздравления по телефону, а также пригласил его на встречу для того, чтобы поговорить о передаче государственных дел.

«Нам нужен организованный переход, который принесет спокойствие всем жителям Аргентины, потому что самое главное — это благополучие всех аргентинцев», — отметил он.

По данным аргентинских властей, на момент подсчета около 91 процента голосов Фернандес побеждает с 47,83 процентами. Макри находится на втором месте с 40,66 процентами проголосовавших за него избирателей.

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