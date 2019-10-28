Разведение сил и средств в поселках Золотое и Петровское необходимо для разрешения конфликта в Донбассе дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями партии «Национальный корпус», передает «Левый берег».

«Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — выразил уверенность Зеленский.

Он отметил, что осторожный путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным. «А разведение — условие «Минска», при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить», — отметил украинский президент.

Замечание одного из военнослужащих о том, что разговаривать с Россией необходимо исключительно с позиции силы, когда украинская экономика станет мощнее, Зеленский отверг. «Экономика любой страны — две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, — инвестиции ноль… Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея… Пока стреляют — экономики не будет», — сказал глава государства.

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