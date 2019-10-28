|Украина не планирует возвращаться в ПАСЕ
|28.10.2019 11:37
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Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, но в Верховной Раде пока не видят перспектив для этого.(function() })();
Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в эфире телеканала ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.
Напомним, что украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.