Встреча лидеров нормандской четверки, которой добивается президент Владимир Зеленский, состоится не ранее, чем он заставит уйти добровольцев из поселка Золотое на Донбассе: те против отвода украинских войск.

Это следует из реакции Кремля на поездку Зеленского в Луганскую область, которую приводит пропагандистский ресурс РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, секретаря российского лидера Владимира Путина, из Кремля «внимательно следили» за вояжем Зеленского: «Следили с большим вниманием».

Секретарь Путина заявил, что «по мере того, как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита».

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