Политические Сводки
|Сегодня в Минске обсудят разведение сил на Донбассе
|29.10.2019 06:49
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Сегодня, 29 октября, в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.(function() })();
Об этом ранее заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам этой группы 15 октября во Минске, передает
“Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября”, — сообщил тогда Сайдик.
Тогда же Сайдик заявил, что стороны в трехсторонней контактной группе в Минске подтверждают приверженность разведения сил в Золотом и Петровском, но так и не смогли достичь взаимопонимания по конкретной дате разведения. С того момента обстрелы так и не утихали.