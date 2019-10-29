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Сегодня в Минске обсудят разведение сил на Донбассе
29.10.2019 06:49

Сегодня, 29 октября, в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Об этом ранее заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам этой группы 15 октября во Минске, передает 

“Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября”, — сообщил тогда Сайдик.

Тогда же Сайдик заявил, что стороны в трехсторонней контактной группе в Минске подтверждают приверженность разведения сил в Золотом и Петровском, но так и не смогли достичь взаимопонимания по конкретной дате разведения. С того момента обстрелы так и не утихали.

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