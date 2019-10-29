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В Верховной Раде выступит генсек НАТО
29.10.2019 09:16

30 октября в Украину приедут представители Совета Североатлантического альянса (НАТО). Планируется выступление Йенса Столтенберга в Верховной Раде.

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В частности, 30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Одессу, куда прибудут противоминные корабли армий Болгарии, Румынии, Италии и Испании.

Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина при участии президента Украины Владимира Зеленского. Планируется также выступление Столтенберга в Верховной Раде.

Столтенберг также проведет встречи с Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

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