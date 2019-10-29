|В Верховной Раде выступит генсек НАТО
|29.10.2019 09:16
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30 октября в Украину приедут представители Совета Североатлантического альянса (НАТО). Планируется выступление Йенса Столтенберга в Верховной Раде.(function() })();
В частности, 30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Одессу, куда прибудут противоминные корабли армий Болгарии, Румынии, Италии и Испании.
Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.
31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина при участии президента Украины Владимира Зеленского. Планируется также выступление Столтенберга в Верховной Раде.
Столтенберг также проведет встречи с Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.