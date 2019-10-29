Депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском.

Фракция «Слуга народа» впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде – депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

«Вчера мы как часть, решили обратиться к правоохранительным органам дать оценку таким призывам (заявления нардепа «Европейской солидарности» Федины о «физическим устранении» президента Зеленского, – ред.)», – заявил депутат Никита Потураев в окружении коллег возле парламентской трибуны в ходе утреннего заседания.

Он также заявил о «недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет». Его выступление «Слуги народа» сопровождали аплодисментами.

В кулуарах парламента Федина подчеркнула LB.ua, что «не боится снятия неприкосновенности, если такое инициируют».

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