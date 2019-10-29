Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет «Интерфакс».

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Зеленский провел уже три телефонных разговора с президентом России. «Я уверен, что он (Зеленский — Ред.) четко осознает, что можно и как можно достичь», — сказал Пристайко.

Министр отметил, что был свидетелем этих телефонных разговоров, но отказался отвечать на вопрос, была ли жесткой позиция Зеленского во время этих переговоров, добавив, что не все публикуют или рассказывают о беседе глав государств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира