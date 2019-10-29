Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе

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“Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, — сказал он в комментарии ТАСС. — Следует поблагодарить руководство Луганской Народной Республики (боевиков так называемой „ЛНР“ — ред.) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной”.

“Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к “нормандскому саммиту”, — добавил помощник президента РФ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

“Мы стартуем с сегодняшнего дня, — заявил он перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. — Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ”.

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