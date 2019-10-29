В Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины стороны согласовали дату начала разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на своем канале в Telegram.

«Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», — передает ведомство. При этом сама дата не называется.

В свою очередь, в МИД ДНР уверены, что согласование даты стало возможным благодаря прямым консультациям сторон конфликта. «Надеемся, приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок», — добавила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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