В партии «Слуга народа» работают над концепцией императивного мандата и отзыва депутатов-мажоритарщиков избирателями.

Об этом в комментарии LB.ua заявил глава фракции Давид Арахамия.

«Подготовка законопроекта по императивному мандату – на стадии рабочей группы. Было первое заседание и потом мы не собиралась… Есть концепция, что в нашей партийной программе был обещан отзыв народного депутата. Это правильный инструмент», – рассказал он.

Арахамия добавил, что депутаты-мажоритарщики «озвучивают справедливую логику о том, что их избирают люди на округе».

«Говорят: люди голосовали лично за меня. И следовательно не может партия взять и как бы проигнорировать мнение избирателей округа (забрать мандат депутата, – ред.). Поэтому правильно прописать такую процедуру, когда сами избиратели этого округа смогут отозвать мажоритарщика, если к нему будет недоверие людей. То есть, чтобы было какое-то количество подписей, которые собирают избиратели, инициируют процедуру отзыва такого народного депутата и перевыборы. Это будет справедливый процесс», – считает глава президентской фракции.

По его прогнозам, «было бы хорошо, чтобы до нового года мы уже определились с концепцией и основными положениями этого закона».

Напомним, первая попытка «Слуги народа» закрепить законодательную норму об императивном мандате и возможности лишения депутатов полномочий по решению партии провалилась из-за несогласия мажоритарщиков.

Императивный мандат предусматривает запрет на выход из фракции, если депутат был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию. При императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований.

Накануне депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об «императивном мандате») и призвал руководство фракции отказаться от намерений «протолкнуть эту норму тайком».

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