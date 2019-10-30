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Евросоюз согласился отсрочить Brexit
30.10.2019 07:44

Европейский Союз официально одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

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«27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. вероятно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой», – написал Туск в Twitter.

За это время Британия намеревается провести внеочередные выборы, которые, как надеются политики, выведут их из патовой ситуации.

«Гибкая отсрочка» означает, что Британия сможет выйти из ЕС раньше, чем в конце января, если ратифицирует соглашение о выходе.

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