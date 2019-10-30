Замглавы министерства утверждает, что ежегодную программу взаимодействия Украина-НАТО сформируют «на новых принципах», но о чем идет речь, он не уточнил.

Совместимость Вооруженных Сил Украины и войск НАТО упирается в «избирательную модернизацию» армии, что мешает приобретению новых возможностей и способности «адекватно реагировать на угрозы». Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает Радио Свобода в среду, 30 октября.

«Примером для Украины здесь могут служить страны Балтии. Так, в Эстонии есть центр, который занимается кибербезопасностью в рамках только Альянса. Нам нужно развивать взаимодействие со всеми такими центрами, которые есть в НАТО», – полагает чиновник.

По его словам, у власти «есть единодушное понимание, что без безопасности и надежной обороны трудно рассчитывать, что страна будет жить, а жить богато экономически страна не сможет, если все будет тратить на эту войну».

Напомним, 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.

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