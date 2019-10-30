Вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО, уверен Столтенберг.

Временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии в среду, 30 октября, сообщает УП.

Он с понимание отнесся к нетерпению украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.

Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

«Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался», – сказал Столтенберг.

Генсек верен, что вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.

«Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы – вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится», – отметил Столтенберг.

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