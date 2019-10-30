|Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины – Столтенберг
|30.10.2019 18:18
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Вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО, уверен Столтенберг.(function() })();
Временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии в среду, 30 октября, сообщает УП.
Он с понимание отнесся к нетерпению украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.
Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.
«Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался», – сказал Столтенберг.
Генсек верен, что вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.
«Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы – вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится», – отметил Столтенберг.