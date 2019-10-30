Инвестиционный форум в Мариуполе собрал около 700 гостей со только мира. Подписаны ряд соглашений, говорят в Кабмине.

На Инвестиционном форуме в Мариуполе подписано двенадцать важных меморандумов о новом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 30 октября, со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

«Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки – для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса», – рассказала премьер.

Среди подписанных документов – Меморандум с мобильными операторами о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины.

Также правительство и ЕБРР подписали Меморандум о финансировании региональных дорог. Первый транш на восстановление местных дорог составит 300 млн евро.

«Не менее важный документ – меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству. Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии», – отметил Гончарук.

Всего, по данным Кабмина, форум собрал около 700 гостей со только мира.

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