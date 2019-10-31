Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским поприветствовала начало разведения сил и средств в Золотом.

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Германии попыток Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. В ответ Ангела Меркель приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

«Обсуждались перспективы разведения близко Петровского – после окончания семи дней тишины», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в «нормандском формате».

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