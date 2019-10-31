Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в среду, 30 октября, принял резолюцию против участия России в саммите G7.

Заседание комитета транслировалось на канале в YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допускать к участию в Большой семерке до тех пор, пока она «не будет ценить территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».

«С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено», – сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и «подорвала демократию во многих других странах, включая США».

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