США помогут Украине остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, чтобы газ продолжил поступать в Европу по украинской ГТС.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

По его словам, США хотят помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился. «Первоочередная задача – противодействие Северному потоку-2″, – подчеркнул Салливан.

«Это строительство приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля (над ЕС, - ред.). Завершение строительства этого трубопровода создаст громадный рычаг давления», – сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что российская сторона может завершить проект. «Строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», – заявил Салливан.

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