С начала года Госкомитет телевидения и радиовещания выдал 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России. Комитет ссылается на «антиукраинское содержание книг».

Государственный комитет телевидения и радиовещания предоставили 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России в связи с их «антиукраинским содержанием». Об этом заявил первый замглавы комитета Богдан Червак во время дискуссии Искусство за (пределами) политики: Когда государство имеет право на цензуру, передает пресс-служба ведомства в четверг, 31 октября.

Таким образом, в Украину запретили ввезти более 1 млн экземпляров книг из России.

По словам Червака, с 2017 года Госкомтелерадио занимается ограничением доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания и выявление и пресечение незаконной реализации книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов. Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, комитет предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений.

«В частности, по состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», – сказал Червак.

Указывается также, что еще 3580 отказов выданы вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

«В то же время предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовленной и / или ввезенной с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины», – подытожили в ведомстве.

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