В четверг, 31 октября, Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

За снятие неприкосновенности с Дубневича проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226, за его задержание — 241 депутат, за арест — 229 депутатов, передают Українські Новини.

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Следователи утверждают о наличии доказательств того, что Дубневич будучи председателем комитета Рады по вопросам транспорта был причастен к махинациям при проведении госзакупок.

17 октября ГПУ направила в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

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