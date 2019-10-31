Палата представителей США приняла резолюцию, формализующую расследование по импичменту президента Дональда Трампа.

Отмечается, что резолюция принята 232 голосами против 196.

Это голосование было первой официальной проверкой популярности расследования, которое началось 24 сентября. Для принятия резолюции демократам, занимающим 224 места из 435, нужно набрать простое большинство голосов.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент Трамп для участия в дальнейших этапах процесса. Оеспубликанцы обвиняют демократов в ущемлении прав президента и выражают возмущение по поводу закрытого характера расследования.

Конституция дает Палате представителей широкие полномочия в плане установки правил расследований по вопросу импичмента, и демократы настаивают, что соблюдают действующие правила. Они пообещали провести ряд открытых слушаний в рамках расследования.

Трамп, комментируя принятие резолюции, назвал ее «охотой на ведьм».

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