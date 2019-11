Госдепартамент вынужден пойти на такой шаг по решению суда. (function() })(); В США обнародуют документы, связанные с Украиной. Это будут самые различные документы, в том числе и переписка между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Госдепартамент вынужден пойти на такой шаг по решению суда. Документы «с уместными изъятиями» некоторой информации будут предоставлены к 22 ноября, сообщает УНН со ссылкой на газету The Hill. Внешнеполитическое ведомство согласилось произвести поиск всех доступных данных по этому поводу, в том числе текстовых сообщений, переписки в мессенджерах, электронной почте, а также отметок в календарях. Туда будет включена не только переписка непосредственно Помпео и Джулиани, но и их помощников. Материалы затребовала в начале октября правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации. Судья столичного округа Колумбии Кристофер Купер 23 октября постановил, что американское внешнеполитическое ведомство должно обнародовать документы в течение следующих 30 дней. Представители организации должны встретиться с сотрудниками Госдепа, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Судья также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес. American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы об отзыве американского посла в Украине Мари Йованович. Государственный секретарь США Майкл Помпео был одним из наиболее активных сторонников отзыва посла США в Украине Мари Йованович; об этом планировал рассказать исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу, 26 октября, на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный информированный источник. Как сообщало Associated Press, причиной увольнения Йованович стал ее отказ требовать от руководства Украины расследования в отношении Байдена. Трамп часто, в том числе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелестно отзывался о Йованович. И Зеленский поддакивал ему, упрекая посла в том, что она «недостаточно приняла» его победу на президентских выборах, так как была «сторонницей Порошенко». Друг и адвокат Трампа Руди Джулиани обвинял Йованович в информационной компании против Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика сша йованович документы том джулиани Теги: политикадокументы