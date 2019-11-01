Лабрадор по кличке Хэтти принесла присягу в офисе прокурора Чикаго. Теперь она будет помогать жертвам преступлений.

Собака принесла присягу на Конституции США и готовится помогать жертвам нападений — Хэтти будет оказывать им эмоциональную поддержку.

Хэтти стала новым сотрудником прокуратуры Чикаго и принесла официальную присягу в офисе прокурора, сообщает Associated Press. Хэтти, как положено по правилам, приносила присягу, положив правую лапу на Конституцию.

Теперь она будет помогать пострадавшим в результате нападений и оказывать им психологическую и эмоциональную помощь, помогая легче пережить беседы с официальными лицами (допросы, свидетельские показания и так далее). Ее приемные часы с 9:00 до 17:00.

Двухлетняя Хэтти в течение 45 дней будет обучаться, после чего приступит к общению с жертвами преступлений. Она будет жить у двух умышленно обученных сотрудников учреждения, которые будут за ней ухаживать. Ожидается, что Хэтти сможет обрабатывать 150−200 случаев в год.

Лабрадор Хэтти стала первой собакой для эмоциональной поддержки в офисе прокурора.

В офисе окружного прокурора объявили сбор средств на содержание Хэтти.

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