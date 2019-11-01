В Государственном бюро расследований продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного вмешательства главы НАБУ Артема Сытника и бывшего народного депутата Сергея Лещенко в выборы президента США.

В Государственном бюро расследований продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного вмешательства главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и бывшего народного депутата Сергея Лещенко в выборы президента США, проводятся необходимые следственные действия. Об этом в ответ на информационный требование сообщили

«Досудебное расследование в указанном вами уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные), процессуальные действия с целью полного, объективного и беспристрастного исследования всех обстоятельств возможного совершения уголовного преступления», – сообщили в ГБР, отвечая на вопрос о расследовании по факту возможного вмешательства Сытника и Лещенко в выборы президента США.

В Бюро отметили в то же время, что, согласно требованиям ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины, сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

«В связи с изложенным, предоставить конкретные сведения о проведенных следственных, процессуальных действиях, полученных доказательствах и принятых решениях невозможно», – отметили в Бюро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира