Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу запорожского депутата Ярослава Гришина и отменил решение суда первой инстанции.

Начало этой истории было положено еще в июле 2017 года на сессии областного совета. В этот день запорожский депутат Ярослав Гришин за трибуной обвинил управляющего делами исполнительного аппарата областного совета Владимира Подорожка в получении зарплаты «на стороне», а именно из рук одного из народных депутатов ВРУ. Уличенный чиновник не долго думая, решил обратиться в суд, чтобы там оспорить недостоверное высказывание и призвать политика отвечать за свои слова.

Суд рассмотрел данное дело и вынес решение в пользу Подорожко. Также суд обязал Гришина опровергнуть спорное высказывание на сессии областного совета.

После нескольких неудачных апелляционных жалоб Ярослава Гришина в судах, депутат обратился с кассационной жалобой в главный суд, и на этот раз удачно.

Верховный суд вынес решение в пользу Ярослава Гришина, тем самым защитив его права и свободу слова. Суд учел правовые позиции Европейского суда по правам человека и согласился с тем, что статус государственного чиновника отличается от статуса обычного гражданина Украины, а именно – действия чиновника могут и должны подлежать более широкой и скрупулезной оценке.

Тем самым, суд говорит – чиновников можно и нужно критиковать.

Также удовлетворение жалобы Гришина в Верховном суде означает, что Подорожко должен будет оплатит адвокатов Гришина и все расходы на судебные процессы.

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