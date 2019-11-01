Разведение сил в районе Золотого завершилось, а в районе Петровского будет отложено из-за обстрелов.

Об этом на брифинге в пятницу, 1 ноября, сказал министр обороны Алексей Загороднюк.

«[В Золотом разведение] сейчас уже почти завершено, и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел», – сказал министр.

По словам Загороднюка, дату разведения в Петровском отложат из-за обстрелов. Президент Владимир Зеленский накануне говорил, что разведение стартует 4 ноября.

«Обстрелы были, и следовательно мы ожидаем пересмотра [даты], потому что мы ждем семь дней», – сказал он. Последние обстрелы в этом районе были зафиксированы 30 октября.

«К сожалению, обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет прогресса», – сказал в свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что это последний шаг перед встречей в нормандском формате.

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