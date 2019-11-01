|Зеленский назначил нового главу тернопольской ОГА
|01.11.2019 16:37
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Главой Тернопольской ОГА стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.(function() })();
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, назначил главой Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.
Накануне президент подписал указ о назначении Сопеля.
Отметим, Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Слуга народа, но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.
С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.
С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.