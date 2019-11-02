Рейтинг американского президента находится на уровне 38%, при этом его поддержка между республиканцев сейчас рекордно низкая – 74%.

Мнения американцев по поводу импичмента и отставки президента Дональда Трампа разделились почти поровну. Как свидетельствует соцопрос ABC News/Washington Post, 49% американцев поддерживают импичмент, а 47% – нет.

Об этом говорится на сайте ABC News.

Издание отмечает, что поддержка импичмента Билла Клинтона в 1998 году была намного ниже – 27-41% «за» и 57-71% – «против».

Отставку Трампа поддерживают 82% демократов, 47% беспартийных и 18% республиканцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира