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|Глава МИД Финляндии побывл в Станице Луганской
|02.11.2019 17:42
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Пекка Хаависто похвалил украинскую сторону за проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста.(function() })();
Делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто) посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 2 ноября.
Указано, что целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий сепаратистов.
«Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего близко линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Также Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда деревня Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.
От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор идол.