Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона.

МИД Болгарии также вызвал на понедельник посла Франции Флоранс Робин для объяснений об «украинских и болгарских бандах», о которых Макрон говорил в интервью газете Valeurs Actuelles.

Ранее Министерство иностранных дел Украины также пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний Макрона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

«Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д’Ивуара (…) вместо нелегальных украинских или болгарских банд», – сказал президент Франции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира