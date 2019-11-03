Борис Джонсон принес извинения за новую отсрочку «Брекзита». Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье.

При этом Джонсон отметил, что отсрочка «Брекзита» болезненна для него не из-за нарушения обещаний или из-за самолюбия, а из-за неуверенности для всей страны.

Британский премьер выразил опасение в том, что если на досрочных выборах 12 ноября к власти придет лейбористская оппозиция, то выход Великобритании из состава ЕС может быть вновь отложен.

Кроме того, Джонсон раскритиковал президента США Дональда Трампа, который в интервью британской радиостанции LBC назвал «в некотором смысле» невозможным заключение договора о свободной торговле между США и Великобританией из-за нового соглашения между Лондоном и Брюсселем о порядке «Брекзита».

«Я не хочу очернять президента, но в данном случае он делает явную ошибку. Любой, кто изучит наше соглашение, увидит, что это великолепный договор», – сказал Джонсон.

При вступлении на пост премьера в июле Борис Джонсон обещал любой ценой добиться «Брекзита» к 31 октября.

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