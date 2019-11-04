|Столтенберг убежден, что Украина будет членом НАТО
|04.11.2019 07:36
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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг убежден, что Украина будет членом НАТО. Об этом он заявил в интервью ТСН.(function() })();
«Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО», – сказал Столтенберг.
На вопрос, не оставит ли альянс Украину «серой зоной» между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина – это партнер.
Кроме того, Столтенберг заявил, что хотя Украина и не является полноценным членом НАТО, альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.
Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.