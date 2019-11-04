Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг убежден, что Украина будет членом НАТО. Об этом он заявил в интервью ТСН.

«Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО», – сказал Столтенберг.

На вопрос, не оставит ли альянс Украину «серой зоной» между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина – это партнер.

Кроме того, Столтенберг заявил, что хотя Украина и не является полноценным членом НАТО, альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.

Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира