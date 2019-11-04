Елена Лукаш рассказала, что некая политическая партия намерена лишить власти украинского лидера из-за разведения сил на Донбассе.

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Лукаш рассказала, что некая политическая партия намерена лишить власти украинского лидера из-за разведения сил на Донбассе, выставив все как капитуляцию.

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт», — отметила экс-министр.

По словам Лукаш, при Зеленском политика в стране превратилась в «плеяду скандалов», а свобода слова находится под вопросом.

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