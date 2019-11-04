|Экс-министр юстиции считает, что Зеленского пытаются свергнуть
|04.11.2019 08:31
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Елена Лукаш рассказала, что некая политическая партия намерена лишить власти украинского лидера из-за разведения сил на Донбассе.(function() })();
Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».
Лукаш рассказала, что некая политическая партия намерена лишить власти украинского лидера из-за разведения сил на Донбассе, выставив все как капитуляцию.
«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт», — отметила экс-министр.
По словам Лукаш, при Зеленском политика в стране превратилась в «плеяду скандалов», а свобода слова находится под вопросом.