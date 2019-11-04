Положение президента Дональда Трампа сильно пошатнулось после того, как Палата представителей в четверг одобрила расследование в рамках процедуры импичмента.

«За» резолюцию, которая дает зеленый свет официальной фазе расследования в отношении президента, проголосовали 232 члена Палаты, «против» — 196. Резолюция шлет четкий сигнал о том, что голосование по импичменту Трампа и разбирательство в Сенате почти неизбежны.

Трамп станет четвертым президентом, который подвергнется процедуре импичмента. Импичмент двоих из них, Билла Клинтона и Эндрю Джонсона, поддержала Палата представителей, но отверг Сенат. Ричард Никсон объявил об отставке еще до голосования в Палате.

Трамп может стать первым, кто пойдет на переизбрание после импичмента. Однако ситуация создает новые трудности для президента, которому необходимо сохранить единство Республиканской партии не только, чтобы предотвратить негативный исход голосования в Сенате, но и получить голоса выборщиков.

Последние действия Трампа говорят о том, что он осознает сложность положения. Источники сообщают, что президент, скорее только, назначит представителя по вопросам расследования. За последние две недели, по словам чиновника администрации, Трамп встретился более чем с 60 членами Палаты представителей из числа республиканцев, и ни один из них не поддержал резолюцию об импичменте.

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