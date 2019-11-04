Нардеп от Евросолидарности Ирина Луценко в понедельник, 4 ноября, подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

«Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», – написала она в Facebook.

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии Евросолидарность.

Ранее о том, что Ирина Луценко намерена сложить мандат нардепа из-за проблем со здоровьем сообщили СМИ.

Ее муж, прежний генпрокурор, Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

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