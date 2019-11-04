Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

«МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В середине октября Пристайко заявил, что российским и украинским командованием обсуждаются технические вопросы возвращения военных кораблей, задержанных Россией близко Крыма в конце 2018 года. Ранее командующий ВМС, адмирал Игорь Воронченко обвинил российские власти в том, что они сообщили Международному трибуналу ООН ложную информацию из-за нежелания передавать Киеву суда.

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